جيكوب إيلوردي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم Frankenstein

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر الممثل الشاب جيكوب إيلوردي للعرض الخاص للفيلم الجديد الذي تنتجه شبكة نتفليكس عن شخصية الخيال العلمي الشهيرة فرانكشتاين.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور جيكوب للعرض الخاص لفيلم الذي يخرجه للسينما المخرج الكبير جيلرمو ديل تورو.

وتقول الصحيفة البريطانية أن الفنان الشاب حصل على هذا الدور بعد أن اعتذر عنه النجم الكبير أندرو جارفيلد.

وتحدثت مخرجة أفلام Twilight عن احتمالية طرح أجزاء جديدة معاد إنتاجها من الأفلام الناجحة التي تدور أحداثها عن قصة مصاصي الدماء.

ووفق موقع ديد لاين، الفيلم في نسخته الاصلية طرح على عدد من الأجزاء وكان من بطولة روبرت باتينسون، وكريستين ستيوارت.

وقالت المخرجة كاثرين هاردويك، أنه في حالة العمل على نسخة حديثة من الفيلم، ترشح جيكوب إلوردي وجينا اورتيجا لأدوار البطولة.

أفلام قادمة

ويواصل الممثل الشاب جيكوب إلوردي فترة نشاطه الفني، بالإعلان عن انضمامه لأبطال عمل سينمائي قادم، بعنوان The Narrow Road To The Deep North.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيضم في بطولته، أدويسا يونج وسيريان هندس في أدوار البطولة، ويبدأ إنتاج الفيلم رسميًا في وقت قريب.

مشاريع جديدة

وكانت قد شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية كبيرة بالعرض الخاص لفيلم Saltburn، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود المشاركين ببطولة الفيلم.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من السجادة الحمراء بحفل العرض الخاص للفيلم، ومنهم النجمة مارجو روبي، وايمرلاد فينل، وكاري موليجان.

إلى جانب جيكوب الوردي الذي يشارك في البطولة أيضًا، على أن يطرح الفيلم للعرض بالسينمات بتاريخ 24 نوفمبر.