رغم الإصابة..بيدرو باسكال سيكون جاهزًا لتصوير الموسم الثاني من The Last Of Us في فبراير

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد ممثلي النجم بيدرو باسكال أن الإصابة التي ظهر بها في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لن تمنع انطلاق تصوير مشاهد الموسم الثاني من مسلسل The Last Of Us.

موعد انطلاق تصوير مسلسل The Last Of Us

ووفق ديد لاين، المسلسل الناجح من شبكة HBO، من المقرر انطلاق تصوير مشاهد الموسم الثاني منه في فبراير المقبل.

انضم النجم بيدرو باسكال لأبطال الجزء الجديد الذي يتم التحضير له من فيلم المصارع Gladiator الذي سيكون من إخراج المخرج رايدلي سكوت.

وذلك حسب ما ذكر موقع "ديد لاين"، الذي اشار إلى أن قائمة نجوم الفيلم تتسع، مما يبشر بالتحضير لعمل سينمائي مميز، يتوافق وحجم الجزء الأول الذي جسد به راسل كرو شخصية البطولة وحصد عنه جائزة الأوسكار.

دنزال واشنطن

و يعود النجم الكبير دنزال واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.

تفاصيل عن العمل

و انضم الفنان الشاب "بول ميسكال" لابطال الجزء القادم من فيلم المصارع، الذي تقرر إنتاجه رسميًا لاستكمال قصة العمل السينمائي الشهير الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم ظهور أي تفاصيل تتعلق بأحداث العمل المنتظر، إلا إنه من المتوقع أن يروي قصة نجل شخصية القائد الروماني ماكسموس، التي جسدها النجم راسل كرو، وحصد عنها جائزة الأوسكار.