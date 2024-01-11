الفساد الإداري وسبل مواجهته ضمن محاضرات ثقافة القليوبية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة بنها بالقليوبية، أمس الأربعاء، محاضرة تثقيفية بعنوان "الفساد الإداري وسبل مواجهته"، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرامج التوعوية لوزارة الثقافة.

أسباب ونتائج الفساد الإداري وكيفية محاربته

تحدث الفنان ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية، حول الأسباب والأساليب ونتائج الفساد الإداري وكيفية محاربته، وتطرق لمعنى الفساد الإداري موضحا أنه سلوك ينتهك قواعد وضوابط النظام الإداري ويهدد المصلحة العامة، وكذلك إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وعن أسباب الفساد الإداري أوضح أن هناك عددا من الأسباب منها قلة الوازع الديني والأخلاقي والمحسوبية وعدم المساواة.

زيادة التوعية المجتمعية

وعن طرق مقاومة الفساد الإداري أشار "فريد" أنه لا بد من زيادة التوعية المجتمعية بهذا الأمر وحث المواطنين على إبلاغ الجهات المختصة بأي مخالفة بها شبهة استغلال للوظيفة العامة، وسن القوانين التي تقضي على هذا النوع من الفساد الذي يهدد المصلحة العامة، وكذلك العمل على تهيئة المجال لكوادر إدارية مدربة ومشهود لها بالكفاءة في العمل والسلوك وإتاحة الفرص وفق ضوابط سليمة للجميع للحصول على الوظيفة أو الترقي، إضافة لتكثيف العمل التوعوي بكل أشكاله لحث المواطنين على التصدي لهذا الفساد وأن يكون دورهم إيجابيا في معاونة جهات الدولة المختصة للقضاء على هذه الظاهرة.

ورش فنية

من ناحية أخرى وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بمناسبة العام الميلادي الجديد، نظم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة فن أركت لعمل مجسم خاص بهذه المناسبة تدريب الفنان حامد شاكر، إلى جانب ورشة رسم حر تدريب الفنانة شيرين شحات.