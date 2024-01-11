بعد تصدره التريند.. تعرف على أحداث الحلقة الثالثة والرابعة بمسلسل "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “حالة خاصة” بطولة طه دسوقى وغادة عادل، محرك البحث “جوجل“ بالسعودية في الساعات الماضية بعد عرض الحلقة الثالثة والرابعة على منصة watch it الرقمية، لذلك نستعرض في السطور التالية أحداث الحلقتين.

أحداث الحلقة الثالثة

بدأت أحداث الحلقة الثالثة بمقابلة أماني النجار "غادة عادل" رجل الأعمال أحمد المنباوي "حمدي هيكل" بعد رفضها أن تترافع في قضيته، لكنه استعان بفتاة لتوقع زوجها ياسر "أحمد طارق" وصور لها فيديو معه، وأرسل الفيديو لـ “أماني”، وتخبره أن مقابل موافقتها على القضية أن تأخذ 9 ملايين جنيه في قضية الهيروين، وإذا كان بريئًا مثل ما صرح لا بد أن يعترف بالمكان الذي تواجد فيه وقت ضبط الهروين وأن فيديو زوجها لا أحد يستطيع تهديدها به، وسخرت من كلامه بطلبها نشر الفيديو على يوتيوب.

وأتت أمانى النجار بورد "شهد الشعراوي" التي ظهرت مع زوجها في الفيديو وقابلتها، وأخبرتها أنها تقدر على أن تعيشها في السجن طوال حياتها، وقالت لها:"بس أنا سألت عليكي ولقيتك على قد حالك وعاوزة تأكلى عيش هتسافري دبي عقد عمل مغنية في فندق لـ 6 سنوات".

وتجمع إمانى فريق المتدربين في مكتبها وتبلغهم بالقضية الثانية وأنها كانت مع محامي آخر وتركها قبل الجلسة بخمس أيام، وطلبت من كل المحاميين معها العمل على القضية وهي "شاب عمره 21 عامًا، قبض عليه وبحوزته بمسدس غير مرخص واعترف أنه ملكه، وأنه من عائلة كبيرة في أسوان، وأخبرتهم أن من يحل القضية له نصف أتعابها وسوف يترافع فيها.

وتترافع أماني عن المنباوى وتثبت براءته، ويركز نديم "طه دسوقي" أثناء المرافعة ويطلب منها مساعدته في كيفية المرافعة لأنه وصل لحل القضية الثانية بكل سهولة وتنبهر أمانى بموهبته وذكائه الشديد في حل القضية.

أحداث الحلقة الرابعة

بدأت الحلقة الرابعة بمرافعة نديم "طه دسوقي" في قضيته الأولى وكسبها واحتفال أماني النجار "غادة عادل" وزملائه المتدربين فى المكتب به، وأعرب عن سعادته الشديدة بذلك المكسب وأنه استطاع تحقيق وصية والدته الراحلة بأن يكون محاميًا ناجحًا.

ويتحدث نديم مع عم جميل "نبيل على ماهر"، عن وصية والدته التي يسعى بكل جهده أن ينفذها ويصبح محاميًا ناجحًا ويجد الحب لكن لا يعرف أى اتجاه يسعى فيه أولًا، ويقول له جميل "الحب تفكر في اللى بتحبها طول الوقت وأنت بتشغل وأنت بتأكل وأنت سائق"، ليرد عليه نديم "الحب زى القضية الصعبة"، ويحتفل نديم بعيد ميلاد زميلته في مكتب المحاماة رام الله "هاجر السراج" ويشترى لها سلحفاة هدية، وتنتهي الحلقة بمعاناة أمانى مع زوجها ياسر الذي لا يهتم بنجلهما الذي يعاني من مرض التوحد.

نجوم مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.