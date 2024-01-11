نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. نوادر التراث في معهد الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى تطوير الوجدان الجمعى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك في الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 12 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

نوادر التراث

يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر مؤلفات الطرب والتى ابدعها كبار الملحنين يؤديها أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، محمد شوقي، أحمد الوزيري، مازن دراز، أحمد محسن.

نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

سلسلة وهابيات بمسرح معهد الموسيقى العربية

يذكر أن انطلق حفل ضمن سلسلة وهابيات بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر للفرقة القومية العربية للموسيقي خلال ديسمبر الماضي على مسرح معهد الموسيقي العربية.

وتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها:" انت عمري، همسة حائرة، نبتدي منين الحكاية، قلبي بيقولي، خايف أقول، سهرت منه، حمال الأسية، لولا الملامة، دارت الأيام"، أداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، أحمد عصام وريم كمال.