نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. باسم يوسف يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الإعلامي الدكتور باسم يوسف، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد تعليقه عبر برنامج ET بالعربي على ما ذكره عمرو أديب منذ أيام حول تدخله لإنقاذ حياة شقيقه عماد الدين أديب الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة على هامش مشاركتهما في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي.

حقيقة إنقاذ باسم يوسف للإعلامي عماد أديب

قال باسم يوسف: "لم أنقذ حياة أحد والسبب أن عماد في صحة كويسة هو أن ردة فعل السطات الطبية في دبي كانت سريعة جدًا، والناس قاموا بشغلهم".

وتابع: "أنا عملت الذي يقوم به أي أحد في أولى طب ووقفت إلى جانبه وقمت بقياس نبضه وطلبت من الناس الموجودة بجلب دكتور"، مضيفا "أنا كنت فقط موجود وكان أي أحد في مكاني رح يعمل كدة وأنا عملتش كل الحاجات دي ".

تعرض عماد أديب لوعكة صحية

يذكر أن الإعلامي عماد الدين أديب شقيق عمرو أديب تعرض لوعكة صحية وفجر ذلك الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر، وأعلن عن تعرض شقيقه لأزمة قلبية أثناء تواجده في دول الإمارات لحضور مؤتمر هام ووقف قلبه لمدة وصلت إلى دقيقة.

وأوضح عمرو أديب أن تواجدت سيارة إسعاف نقلت عماد أديب على الفور إلى المستشفى وتم إنقاذه وإلا كان قد فارق شقيقه الحياة.

رسالة شكر عمرو أديب للإعلامي باسم يوسف

ووجه عمرو أديب رسالة الشكر لكل من ساهم في إنقاذ شقيقه عماد الدين أديب، على رأسهم الدكتور باسم يوسف، رغم الخلاف بينه وبين عمرو أديب إلا أنه أعرب عن فخره وموقفه المصري والإنساني مع شقيقه في الغربة، وكيف تحرك باسم يوسف على الفور لتقديم الإسعافات الأولية لشقيقه عماد وبدأ في إنعاش قلبه مرة أخرى، حتى تخلص من انسداد الشريان الذي كان من الممكن أن ينهي حياة شقيقه.