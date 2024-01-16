بعد انفصالها عن أحمد العوضي.. خلافات ياسمين عبد العزيز وشقيقها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك بعد إعلانها انفصالهما صباح اليوم عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في وسط صدمة وذهول جمهورها ومحبيهما.

وكانت بدأت شرارة الخلافات بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز وذلك بعد إعلانها زواجها من أحمد العوضي.

أزمات ياسمين عبد العزيز وشقيقها

بدأت بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز عن طليقها رجل الأعمال أحمد حلاوة، وبعدها انتشرت شائعات حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، لكن كان شقيقها دائم النفي لهذه الشائعات.

انتشر بعد ذلك عدد كبير من صور الفنانة ياسمين عبد العزيز، في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وكانت تجمعها بأحمد العوضي، وظهر فيها الثنائي بشكل يدل على وجود علاقة بينهما، الأمر الذي جعل شقيقها يخرج عن صمته من خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك، مهاجمًا إياها: "بصي يا ياسمين ياعبد العزيز يا أختي أنا معاكي وفي ضهرك من وإنتي صغيرة، شيلت مشاكل كتير بسببك من وإنتي عيلة صغيرة.. وإنتي عارفة أنا اتأذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا غير حكاية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها، لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين وتتصوري صور ملهاش لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا، ومحدش هيسمح، من إمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد".

وتسبب هذا المنشور في هجوم كبير على الفنان وائل عبد العزيز، من قبل كثير من الفنانين والجمهور، وبعده كشفت ياسمين وأحمد العوضي عن علاقتهما ببعضها، من خلال نشرهما للصور، وكلمات معبرة عن حبهما.

وتزوج الثنائي وتجددت الأزمة مرة أخرى عندما طرح بوستر مسلسل اللي ملوش كبير بعد أن نشرته ياسمين عبدالعزيز؛ إذ علق عليه قائلًا: "مبروك يا غزل هو ده الصح والطبيعي انتي نجمة كبيرة ودى مكانتك وده مطرحك مبروك ياللي ملكيش كبير".

وبعدها أعاد وائل عبد العزيز نشر خبر تصدر ياسمين على بوستر مسلسل اللي ملوش كبير، معلقًا: مش قولتلك ملهاش كبير، قاصدًا بذلك أحمد العوضي، ليرد الأخير سريعًا: "هو ده نظامنا كل يوم واحد بيشيل التاني من البوستر، البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا، إحنا كبيرنا ربنا".

واستمر الوضع هكذا حتى تعرضت ياسمين لوعكتها الصحية الأخيرة الناتجة عن خطأ طبي أثناء إجرائها عملية استئصال أكياس الشوكلاتة.

وقتها حرص وائل عبد العزيز على دعم شقيقته عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، كما حرص على طمأنة الجمهور أولًا بأول على حالتها الصحية ومطالبته بالدعاء لها بالنجاة.

وفي أول ظهور إعلامي لها بعد نجاتها من تلك الأزمة، وجهت رسالة شكر وامتنان لجمهورها وزوجها أحمد العوضي، وأسرتها دون أن تذكر اسم وائل عبد العزيز.

وكانت كشفت ياسمين عبد العزيز عن تعرضها لوعكة صحية مرة أخرى، ليرد عليها وائل عبد العزيز عبر موقع فيس بوك مؤكدًا على دعمه لها: "يا بنتي انتى ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله".

ورد ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام بخاصية الستوري، قائلة: "اتوكس إنت ياللى بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس"، الأمر الذي دفعه للرد عليها قائلًا: "أنا مش هرد عليكي والله، إنتي متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحميتك إزاي، وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن إنتي مابتتعلميش.. ربنا بيدي الإنسان دروس.. ودرس مرضك ماتعلمتيش منه حاجة.. ربنا يهديكى ولو على البيع إنتى بايعة من 20 سنة وإحنا اللى بنشتريكي".

وقام كلاهما بحذف تلك المنشورات بعد مرور ساعات قليلة من انتشارهما، لكن في غضون عدة ساعات، اتخذت ياسمين موقف حازم للمرة الثانية من خلال إصدار بيان رسمي شديد اللهجة محذرة شقيقها من الزج بإسمها في أي أحاديث أو حوارات وإذا سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده، في موقف تنحت خلاله الشخصية المرحة التجيد المزاح جانبً ليتولى الجزء الأكثر قوة من شخصيتها الأمر.

وتضمن البيان: "يحذر مكتب أشرف عبدالعزيز محامي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شقيق الفنانة من أن ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز".

وأضاف: "لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك".