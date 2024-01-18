"الأباصيري هتقولك" برنامج ديجيتال جديد على منصات "CBC"

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أحمد جودة - القاهرة - تطلق قناة "CBC"، برنامج ديجيتال جديد عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، بعنوان "الأباصيري هتقولك" وذلك في إطار خطة القناة الموسعة لإطلاق تلفزيون ديجيتال موسع، يتضمن عددًا كبيرًا من البرامج المتخصصة والمتنوعة وتقدم محتوى متخصصًا في الديجيتال.

موضوع برنامج "الأباصيري هتقولك"

من المقرر أن يدور موضوع البرنامج حول مناقشة المواضيع الاجتماعية من خلال قصص حقيقة للسيدات والرجال تعرضوا لمشاكل اجتماعية أو انسانية ويتم عرض حلول لها وتكون المشكلات من خلال مداخلات عبر البرنامج.

موعد عرض أول حلقة من برنامج "الأباصيري هتقولك"

تُعرض الحلقة الأولى للبرنامج غدًا عبر منصات "CBC"، المختلفة، فيما يأتي البرنامج تحت إشراف مديرة إدارة الديجيتال نسمة سمير وإعداد مروة ياسين وبروديسر أمل أبو النصر.

كانت القناة قد أطلقت مجموعة من البرامج منها "من قلبي" للإعلامية مني عبدالغني وعدد أخر من البرامج.

من هي هبة الأباصيري؟

درست هبة الاباصيري في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، عام 2012 تزوجت من رجل الأعمال المصري عمر فطين رزقت منه بابنتين كايلا وليلى، دخلت مجال الإعلام عام 1997 وهي لا تزال في المرحلة الثانوية من خلال تقديم بعض الإعلانات ثم أدت دور الموديل في بعض أغاني الفيديو كليب، ظهورها الأول على الشاشة كموديل «بيسموكى القمر» مع هاني شاكر من إ نتاج شبكة راديو وتلفزيون العرب والذي، شاهدتها الفنانة صفاء أبو السعود التي كانت تشغل منصب رئيس قنوات الأفلام وقتها وطلبت من المخرجة أميرة الشناوي التي عرفتها ورشحتها للانضمام إلى الشبكة للعمل كمذيعة فوافقت وهي لا تزال طالبة رفض والدها الأمر، لكن صفاء استطاع إقناعه، مهمتها الأولى كانت تغطية «مهرجان كان السينمائي».

مسيرة هبة الأباصيري

إنتقلت للعمل في قناة العربية التي تبث من دولة الإمارات، حيث انضمت إلى برنامج "صباح العربية"، وبعد مرور ثلاثة أشهر، انتقلت إلى مجموعة "إم بي سي" قدمت عدة برامج بداية من برنامج " النجم الشيف " وغنوة بالتزامن مع عملها في إم بي سي عملت في التلفزيون المصري، برنامج «كل ليلة» على قناة «نايل لايف» ثم في برنامج «مذيعة من جهة أمنية» الذي حقق لها شهرة واسعة "و " ستوديو مصر " قدمت برنامج " كش ملك" علي شبكة تلفزيون الحياة، برنامج its show time حاورت فيه كبار النجوم في الوطن العربي في سبتمبر 2021 إنتقلت لتقديم برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا بالمشاركة مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، عام 2011 شاركت في برنامج ديو المشاهير بموسمه الثاني على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، في أغسطس 2017، توجهت إلى الإذاعة، حيث انضمت إلى محطة "drn"، لتقديم برنامج يحمل «اعترافات زوجة»، وكان يناقش المشاكل التي تحدث بين الزوجين، لكن التجربة لم تبصر النور، خاضت أولى تجاربها السينيمائيه عام 2009 تحت عنوان «حرامي التوك توك» من إخراج «علاء عزام» وتأليف«محمد مستجاب» وبطولة محمد لطفي وعزت أبوعوف وصلاح عبد الله. وعملين أخرين باسم «مجنون داليا» كفيلم سينيمائي وآخر كمسلسل تليفزيوني باسم «العنيده»