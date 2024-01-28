نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي بن تيم: الشيخ محمد بن زايد صاحب مسيرة كبيرة في تطور الإمارات (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، خلال ندوة توقيع كتاب “صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية” أن الكتاب سلط الضوء على مسيرة سمو الشيخ محمد بن زايد منذ الطفولة، ورصد بشكل منهجي منضبط كيف نهل من نبع قيم الراحل الشيخ زايد القائمة على التسامح والمحبة، وتعزيز بعدي الأصالة والحداثة، ولعل الفصل الذي ركز فيه على جمهورية مصر العربية وتأسيس الشيخ زايد للعلاقات المستمرة والنوعية مع مصر يوضح كيف قام الشيخ محمد بتعزيز هذه العلاقات والتقدم بها خطوات للأمام.

وأضاف “بن تميم”، أن هذا الكتاب يرصد كيف عاصر الشيخ محمد بن زايد مرحلة ما قبل الاتحاد وعايش مرحلة تأسيس دولة الإمارات وما بعدها من التمكين واستئناف الحضارة والتقدم بدولة الإمارات إلى التقدم والانفتاح.

وأشار إلى أن الدكتور جمال السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تتبّع في الكتاب شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، منذ الطفولة، وما اكتسبه من معارف وخبرات، وما نهله من مدرسة الأب المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأشاد بعنوان الكتاب وتركيز مؤلفه على مسيرة صاحب السمو، رئيس الدولة، والإضاءات الإنسانية فيها، واصفًا صياغة عناوين الكتاب بأنها صياغة فنية وموفقة، لافتًا إلى أن ذلك واضح من قائمة المحتويات، مرورًا بصياغة الإهداء، فهو إهداء رشيق مكثّف ورائع.