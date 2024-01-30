نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راديو 9090 راعيًا لحفل الكينج ورامي صبري وشارموفرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إذاعة الراديو 9090، رعايتها الإعلامية لحفلة القرن، التي ستجمع بين الكينج محمد منير والمطرب رامي صبري وفرقة شارموفرز، يوم الجمعة 16 فبراير المقبل، بفاميلي بارك، التجمع الخامس.

وتأتي هذه الرعاية بهدف خدمة مستمعي الراديو 9090، وتقديم تجربة مميزة لهم في حفلة تجمع أهم وأشهر نجوم الغناء المصري المفضلين لديهم.

ومن المقرر أن يبدأ حفل القرن في تمام الساعة السابعة مساء، وتبدأ أسعار التذاكر من 510 جنيهات للفرد، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا، نظرا لشعبية النجوم المشاركين فيه.

حفل منير

آخر أعمال رامي صبري

ويذكر أن آخر أعمال رامي صبري هي أغنية "بين الحيطان"، هي من كلمات الشاعر عمرو المصري ومن ألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر، والكليب من إخراج فادي حداد.

والأغنية من ألبوم "النهايات أخلاق" حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 2 مليون و700 ألف مشاهدة وتحتل حاليًا التريند السابع عبر يوتيوب.

كلمات أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

وبعدين يا سنيني أنا البعد آذيني فراقه طلَّع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي، لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت، بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان ما بتتنسيش، بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وأيام سابهالي وعايش على حالي وموجوع، ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع، بين الحيطان شايفه وشايف زمان، ذكريات في المكان ما بتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه، قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان ما بتتنسيش، بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه وما رجعليش.

آخر أعمال محمد منير

وطرح النجم محمد منير مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “يا فلسطيني”، وهي من إخراج أحمد عبد المحسن، كلمات عصام عبد الله، ألحان كامل الشريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الكاشف، إشراف عام شركة سكاي فيجن، محمد منير، دينا مجدي، خالد عمرو، مدير إنتاج أحمد البنداري، ديچيتال أحمد أبا يزيد، منسق عام دينا مجدي.