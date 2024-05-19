نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تشارك في احتفالية قداس تكريس كاتدرائية العذراء فاتيما الـ 70 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة إلهام شاهين، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من مشاركتها في احتفالية قداس تكريس كاتدرائية العذراء.





وكتبت إلهام شاهين على الصور قائلة: " تشرفت جدا بحضور القداس الاحتفالى بمناسبة الذكرى الـ70 لتكريس كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، وظهورات العذراء فى بلدة فاتيما البرتغال، بحضور مجموعة من السفراء منهم سفير الفاتيكان وسفير البرتغال وسفير بلجيكا وسفير رواندا وسفير تنزانيا ونائبة سفير هنجاريا وقنصل العراق ومسؤول القسم السياسى بالسفارة الأمريكية.



وأضافت إلهام شاهين: سعدت جدا بلقاء الأخت الراهبة تقلا ناظرة مدرستي راهبات سيدة المعونة الدائمة التي عشت معها ذكريات جميلة في طفولتي داخل المدرسة، وأيضا مدام فيفيان مدرسة الفرنساوي، فرحت بلقائهم وتذكرت معهم أيام طفولتي، شكرا جزيلا للمونسينيور بولس ساتي خور أسقف إيبارشية القاهرة الكلدانية لدعوتى لحضور هذه الاحتفاليه الرائعة.









أعمال تستعد لها إلهام شاهين

والجدير بالذكر، كشفت إلهام شاهين عن أجدد الأعمال التي تحضر لها الفترة الحالية، ومن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء الإمارات والذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز أحمد والمذاع عبر قناة الظفرة.

وقالت إلهام شاهين: "في فيلمين بيتحضروا دلوقتي الحب كله تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وفيلم الورقة التالتة تأليف سارة شولح، وإخراج منى الخضري والاتنين في مرحلة التحضير والتعاقد مع الكاست وأماكن التصوير، وفي واحد هنبدأ في قريبًا بإذن الله، وفي ورق بقرأه لرمضان وبيتحضر دلوقتي".

ومن جهة أخرى، كشفت إلهام شاهين موقفها من المسرح، وقالت: "آخر مسرحية ليا بهلول في إسطنبول مع سمير غانم الله يرحمه حبيب قلبي، كنت متفقة أعرضها سنة عشان مش قادرة أوفق بين التصوير وبين المسرح يوميًا لكن قعدت أقدمها 5 سنين، وكانت ممكن تقعد أكتر بس كنا تعبنا حقيقي ومكنتش بلحق أنام وعندي تصوير بالنهار ومسرح بليل وصلنت أني أُنهكت تمامًا صحيًا".

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين هو مشاركتها في حكاية الفريدو إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والمأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.

وكانت تدور أحداث الحكاية في إطار درامي اجتماعي حول ثريا التي تصاب بمرض الزهايمر ويقوم برعايتها ابن شقيقها فريد والذي يقع في العديد من المشاكل بسبب رعايته له واهتمامه بها، والحكاية من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، عابد عناني، محسن صبري، فتوح أحمد، إيمان السيد، أحمد فريد إنجي كيوان، أمير شاهين، روان الغابة، ياسمين بن داوود، تأليف عمرو محمود ياسين وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين، وإخراج عصام نصار.