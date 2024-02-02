نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر صبا مبارك التريند.. ماذا قالت عن دورها في “بين السطور”؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة صبا مبارك محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد ظهورها ضيفة على برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع عبر قناة ON الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي.





صبا مبارك تتحدث عن تفاصيل دورها في “بين السطور”





قالت صبا مبارك عن دورها في مسلسل «بين السطور»، الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد وقنوات MBC، وأشارت إلى أنه من الأدوار التي أرهقتها نفسيا.





وتابعت صبا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها المذاع عبر قناة ON: «المسلسل صعب جدا وأخذ من توازني النفسي،وقعدت بعده في البيت شهرين متنحة مش عارفة أعمل إيه ولا أتعامل».

وأضافت: «المسلسل كان تجربة طويلة، وطريقة حكي القصة معقدة وفي أزمنة مختلفة، لكن أنا فخورة جدا بالتجربة وكل عناصرها».





تفاصيل مسلسل بين السطور





مسلسل بين السطور، أحداثه مقتبسة عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تعدد حياتها وزواجها.





أبطال مسلسل بين السطور

تضم قائمة أبطال مسلسل بين السطور كل من الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، على الطيب،وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد على، ليلى عز العرب.

مواعيد عرض مسلس "بين السطور"





و يعرض مسلسل بين السطور على شاشة قناتي MBC1 و«MBC العراق»، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 4:00 بعد الظهربتوقيت مصر، وعلى MBC العراق، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت العراق، ومن المقرر أن يعرض بعد ذلك عبر منصة شاهد الرقمية مجانًا لكل الجماهير.

أحدث أعمال صبا مبارك

ويعرض حاليًا لصبا مبارك في السينمات فيلم أنف وثلاث عيون بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوىمحمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.