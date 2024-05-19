الامانة العامة للجامعة العربية تنظم الاحتفالية الثانية عشر لليوم العربي لكفاءة الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 01:32 مساءً - تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاحتفالية الثانية عشر لليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء رقم 294 الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثون- مقر الأمانة العامة بتاريخ 15/6/2024. وسوف تتضمن فعاليات اليوم العربي جلسة خاصة بالاحتفال بمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول " أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة"، وجلسة حوارية حول دور البحث والتطوير ولاختراع في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للوصول الى أهداف كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وحلقة نقاش حول الإطار الاسترشادي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الاستراتيجي التراكمي لمشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية.

يمثل اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته الثانية عشر حدثاً عربياً رفيع المستوى، يتوقع أن يشارك في فعالياته كبار المسؤولين من وزارات الكهرباء بالإضافة الى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي كبرى الشركات العاملة المعنيين بالكهرباء والطاقة، فضلاً عن نخبة من الخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية، مما سيعطيه بعداً استراتيجياً وصبغة عربية.

وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام المساعد د. علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية الى أهمية قيام الدول العربية بتنفيذ فعاليات وبرامج وانشطة على المستوى القطري لتعزيز مفهوم كفاءة الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات والحكومات ونشر ذلك في وسائل الاعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.