انت الأن تتابع خبر حسن الرداد يصف مشاعره لحظة رؤيته لابنه للمرة الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف الفنان المصري حسن الرداد لحظة لقائه الأول بابنه الصغير فادي بأنها من اللحظات القليلة التي لا يمكن وصفها، إذ تباينت مشاعره بين المسؤولية الكبيرة والحب العميق.



وقال الرداد خلال ظهوره ببرنامج "كلام نواعم"، إنه تأثر كثيراً وبكى عند رؤية ابنه، لافتاً إلى أنه قرر العمل بجد أكثر حتى يستطيع تأمين كافة احتياجاته ومستقبله.



وأضاف الفنان المصري أنه من الطبيعي أن تتفوق مشاعر زوجته إيمي سمير غانم على مشاعره؛ لأن مشاعر الأم أعمق بكثير من تلك التي يشعر بها الأب، خاصة مع حبها وعنايتها به خلال فترة الحمل وتفكيرها في مستقبله.



وعلق: دمعت لما شفته وشعرت بالمسؤولية.. قلت لازم اشتغل أفلام أكثر عشان أمن له مستقبله.



وأكد الرداد أن وجود ابنه فادي في حياته اليوم لم يعوضه عن فقدانه والديه وشقيقه، بل جعله ينشغل بمشاعر جديدة لها مذاق مختلف.



وأضاف الرداد أن الأهل لا يمكن تعويضهم، فعطاؤهم وحبهم لا يتكرران، معقباً: الأم حبها على العصب.. بتلاقي لما ابنها يبكي تركض تعمله كل اللي يريحه .