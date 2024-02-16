صناع فيلم "عيسى" يحتفلون ببدء تصويره بحضور خالد الصاوي ورنا رئيس

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل صناع فيلم "عيسى" ببدء أول يوم تصوير بحضور منتج العمل إسحق إبراهيم وأبطاله.





وحضر من النجوم المشاركين في الفيلم خالد الصاوي وأحمد سلامة ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازي وإسلام حافظ والمنتج إسحق إبراهيم وسامي مغاوري وآخرين.

كما تم الإعلان خلال الاحتفال ببدء تصوير الفيلم عن تقديم النجم العالمي مينا مسعود لدور البطولة وشخصية "عيسى".

قصة العمل

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق وأحداثه تحمل في نهايتها عدد من الصدمات والمفاجأت.

عيسي

فيلم "عيسى" من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري وأخرين ومن تأليف هيثم نبيل وإخراج روؤف عبدالعزيز، ومن إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني.

جدير بالذكر أن، فيلم "عيسى" يمثل عودة مينا مسعود لعالم السينما في مصر والوطن العربي بعد تقديمه دور البطولة في الفيلم العالمي "علاء الدين" الذي تم طرحه عام 2019 أمام الممثل العالمي ويل سميث.

وفي سياق آخر تستعد الفنانة رنا رئيس لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "سر إلهي" بطولة الفنانة روچينا، وتجسد رنا خلال الأحداث شخصية شقيقة روجينا الصغرى، التي ستكون الداعم لها في كل الأزمات التي تتعرض لها، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، محمد ثروت، صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.