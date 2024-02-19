فن ومشاهير

رمضان 2024.. تفاصيل ظهور محمد سلام في "الكبير أوي 8"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تفاصيل ظهور محمد سلام في "الكبير أوي 8" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار البرومو التشويقي لمسلسل الكبير الجزء الثامن تشويق الجمهور، حيث ينتظرونه بشدة.

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تفاصيل شخصية محمد سلام في المسلسل


ويبحث العديد من متابعي ومحبي مسلسل الكبير أوي عن تفاصيل شخصية محمد سلام "هدرس" وما تحمله الشخصية من أفكار كوميدية جديدة، ويجسد شخصية "هجرس"، وهو متنكر في شخصية الفيلم العالمي "THE MASK" للنجم العالمي "جيم كاري"، كما أنه ستكون له فقرات جديدة خاصة بكونه "ستاند آب كوميديان".


أحداث الكبير أوي 8

 

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

 

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

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أبطال مسلسل الكبير أوى 


"الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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