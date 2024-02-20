أخر تسريبات.. ضحايا برنامج رامز جلال 2024 "رامز قفل اللعبة"

القاهرة - محمد ابراهيم - سنكشف لكم عن ضحايا برنامج رامز جلال في الموسم الجديد لعام 2024، يعد رامز جلال من أبرز النجوم الكوميديين في برنامجه "رامز قفل اللعبة"، الذي ينتظره الكثير من المصريين والعرب.

يعتبر برنامج رامز جلال الذي يقدمة كل عام خلال شهر رمضان، محبوب للكبار والصغار، ويتابعه الجميع بعد الإفطار بشغف لمشاهدة الحلقات الكوميدية والمثيرة.

ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024

من المعروف أن رامز جلال يحضر دائمًا مفاجآت كبيرة للجمهور في كل موسم جديد، وفي الموسم القادم من رمضان 2024، لا يختلف الأمر.

سيستضيف رامز نجومًا كبارًا من الوطن العربي ونجومًا عالميين، مما يعزز تشويق الجمهور ويجعل البرنامج مميزًا في هذا الموسم.

ضحايا برنامج رامز جلال في الموسم الجديد

ضحايا برنامج رامز جلال في الموسم الجديد، والذين يعدون من أبرز النجوم والفنانين. بين الضحايا المعلن عنهم حتى الآن: عمرو يوسف، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب الأهلي المشهور، محمد العسيلي، حنان مطاوع، غادة إبراهيم، وغيرهم من النجوم والفنانين.

فكرة برنامج رامز جلال رمضان 2024 “رامز قفل اللعبة”

وفيما يتعلق بفكرة برنامج "رامز قفل اللعبة" لعام 2024، فإن الكثير من الناس يتساءلون عما ستحمله الحلقات الجديدة.

هناك من يرى أنه قد يكون الموسم الأخير للبرنامج، بسبب نفاد الأفكار المبتكرة للمقالب. ومع ذلك، لم يتم الإعلان بشكل رسمي بعد عن هذا الأمر.

بينما يرفض محبو البرنامج هذه الفكرة ويعتقدون أن رامز سيقدم مفاجآت جديدة للجمهور تجعل الموسم الجديد مثيرًا ومختلفًا عن السنوات السابقة، وأنه سيستضيف نجومًا كبارًا وعالميين.

ردد قناة MBC مصر لعام 2024 الناقلة لبرنامج رامز جلال

إذا كنت تبحث عن تردد قناة MBC مصر لعام 2024، فيمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي: 11919، مع معامل تصحيح الخطأ 6/5، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي.