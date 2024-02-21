انت الأن تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تحسم خبر عودتها لزوجها السابق حسام حبيب وتزلزل الجميع بصراحتها.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خبر عودتها لزوجها السابق حسام حبيب للمرة الثانية، تزامنا مع تصدرها التريند بعد اطلاق أغنية جديدة.

وبعد تدوالات وتساؤلات عديدة من الجمهور حول حقيقة عودتها لزوجها السابق حسام حبيب، نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب هذا الأمر.

ومن خلال تصريحات صحفية قالت: الجواز والطلاق أساسه الإشهار فلو رجعنا هنعلن زي ما أعلنا قبل كده طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس.

وفي شهر ديسمبر السابق اعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، بعد زواج 5 سنوات.