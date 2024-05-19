العالم اليوم - قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق بغزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 05:18 صباحاً - قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي كثيف طال مخيمات النصيرات والبريج وجباليا، وبيت لاهيا ومدينتي رفح وغزة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كذلك قتل صحفي في جباليا بعد غارة إسرائيلية، وقتل وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات إسرائيلية منزلا يعود لعائلة شاهين بمدينة غزة.

وشهدت مناطق عدة في جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، قصفا مدفعيا كثيفا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأغارت طائرات إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة، وعلى وسط وشرق وشمال مدينة رفح.

واندلعت الحرب في غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز في الهجوم نحو 250 رهينة، 124 منهم ما زالوا في غزة بحسب تقديرات إسرائيل، من بينهم 37 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأدى الرد العسكري الانتقامي الإسرائيلي في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 35386 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع، كما أدى الحصار الإسرائيلي إلى نقص حاد في الغذاء يهدد بمجاعة.