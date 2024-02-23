القاهرة - محمد ابراهيم - “مرعب ومجنون”.. رامز جلال يُفاجئ ضيوفه في برنامج رامز قفل اللعبة 2024

برنامج رامز جلال الجديد في رمضان أكثر الموضوعات بحثًا في الأيام الحالية بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث أن البرنامج يعتبر أحد أكثر البرامج المفضلة في الوطن العربي وهو برنامج مقالب كوميدي ويزداد عدد متابعيه كل عام عن العام الذي يسبقه ومن المتوقع أن يكون اسم البرنامج هو رامز قفل اللعبة وهذا الاسم جعل التساؤلات تكثر حول إذا كان هذا هو آخر موسم في البرنامج أم لا.

برنامج رامز جلال الجديد في رمضان



يعتبر البرنامج أحد أكثر البرامج المحببة عائليًا حيث تجتمع العائلة وقت الإفطار وفي نفس الوقت يعرض البرنامج، وتكون معلومات البرنامج كما يلي:



يقدم البرنامج رامز جلال الذي يعتبر أحد أشهر مقدمي البرامج في الوطن العربي.

يعرض البرنامج طوال شهر رمضان الكريم

تكون قناة العرض للبرنامج هي MBC مصر ويعاد على مجموعة قنوات MBC.

توقيت العرض يكون 7 مسًاء مع وقت أذان المغرب.

يتوقع أن يكون البرنامج عام 2024 في مدينة ملاهي ولكن للآن لم يذاع أي إعلان للبرنامج ويتوقع أن يكون الإعلان قبل بداية الشهر الكريم بأيام قليلة.





برنامج رامز جلال في رمضان 2024



يمتاز برنامج رامز بأنه أحد البرامج التي تعمل على إدخال الفرح والبهجة في نفوس المشاهدين، وتكون مميزات البرنامج كما يلي:

البرنامج مناسب لكافة الأعمار وهو مصمم للعائلة.

يوجد مفاجآت لا يستطيع المشاهدين تخمنها.

لا يوجد اشتراك لمشاهدة البرنامج حيث أنه مجاني.

يمكن مشاهدة الحلقة الجديدة من البرنامج عبر منصة شاهد قبل عرضها بيوم ويكون اشتراك القناة مخفض جدًا في شهر رمضان.