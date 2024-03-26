انت الأن تتابع خبر غضب واسع من صاحبة إعلان دقوا الشماسي المثير للجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت ملك الحسيني، جدلا واسعا بعد ظهورها بالإعلان التلفزيوني"دقوا الشماسي"، بسبب طريقة أدائها غير اللائقة لأغنية الفنان عبد الحليم حافظ.

وتعرض الإعلان لانتقادات كثيرة من كتاب مثل أيمن سلامة، الذي رأى أن الإعلان الذي استخدم أغنية دقوا الشماسي للعندليب بمثابة مهزلة.

وملك الحسيني هي فنانة شابة، شاركت كممثلة في عدد قليل من الأعمال أحدها في مسلسل بيمبو وكذلك مسلسل ريفو، كما قدمت بعض البرامج كمذيعة خلال مسيرتها، وشاركت في غناء عدد من الأغنيات، لكن الإعلان الذي قدمته مؤخرا تسبب في معرفة الجمهور بها بشكل واسع، بعد الجدل الذي أحدثته.



كما شاركت ملك الحسيني، في الموسم الثاني من برنامج المسابقات ذا إكس فاكتور أرابيا عام 2015، كما شاركت في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم بحلم بمكان عام 2017.