ملخص الحلقة 17 من مسلسل ”المعلم” لـ مصطفى شعبان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 11:33 صباحاً - عرضت اليوم الحلقة السابعة عشر من مسلسل "المعلم" عبر قناة الحياة وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أبرز أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل المعلم

وبدأت الحلقة بمحاولة المعلم معرفة حقيقة تجارة والده بالمخدرات من المعلم قلاش، وعند وصول المعلم له ويبدأ بالحكي يصاب بجلطة وينقل على أثرها إلى المستشفي.

وتنتقل الأحداث إلى سوق السمك حيث أن منذر ريحانه يقوم بشراء منزل المعلم من زوج أخته مقابل مليون وربع جنية

وتتوالي الأحداث وتنتقل إلى منزل المعلم حيث تذهب دهب إلى زمزم وتقترح عليها أن يقومون ببيع ذهبهم ويعطون ثمنه إلى المعلم لكي يقوم بشراء السمك الذي يريده وأيضًا يقوم بإصلاح مركب الريس غريب الذي قام الجنتل بإحراقها.

وتنتهي الحلقة السابعة عشر بقيام زميلة زمزم بزيارتها في منزلها لكي تعترف لأحد أهلها بإصابة زمزم بسرطان الدم.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحًا، إعادة ثانية: 6:45 صباحًا، إعادة ثالثة: 10:30 صباحًا، إعادة رابعة: 4:30 مساء.