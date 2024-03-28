نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهوره في حبر سري.. أحمد عبد العزيز يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد عبد العزيز محرك البحث عبر موقع "جوجل"، وذلك بعد ظهوره أمس في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهره والناس.

أبرز تصريحات الفنان أحمد عبد العزيز

أكد النجم أحمد عبد العزيز، أن مسلسل ذئاب الجبل شهد صعوبات وكواليس كثيرة خلال تنفيذه، مشيرًا إلى أن المخرج مجدي أبو عميرة أرسل له العمل وسأله عن رأيه وبعد قراءته خمس حلقات تحمس للعمل، وخيره مجدي أبو عميرة بين دورين ولكنه اختار دور الصعيدي.

وتابع: "مسلسل ذئاب الجبل كان في أحداث كتير حصلت وأكثر من حد حصل له حالة وفاة وأحد أخوالي توفى في هذا العمل واتسرقت مني العبايا بتاعتي وكانت قيمة جدا ولكن بشكل عام مسلسل ذئاب الجبل مكنش وشه نحس وكان فيه متعة من كل اللي بيشتغلوا فيه والمتعة غطت على الأحداث المؤسفة اللى حصلت خلال التصوير".

أحمد عبد العزيز:التاريخ مليان شخصيات وكنت أحب ألعب شخصية حسن الصباح



وعبر الفنان أحمد عبد العزيز، عن أمنيته في تجسيد شخصية الدكتور طه حسين كشخصية تاريخية، قائلًا: "لو هختار أجسد شخصية تاريخية اختار الدكتور طه حسين وأحمد زكي عملها ببراعة وهو يصعب أي شخصية عملها على أي حد لكن في الحقيقة هو يستفز أي فنان يعمل الشخصية".

وأكد أحمد عبد العزيز على أنه كان يتمنى تقديم شخصية حسن الصباح التي قدمها النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين، قائلًا: "لو اتعرض عليا شخصيات تاريخية تانية هفكر فيها والشخصيات كتير والتاريخ مليان شخصيات وكنت احب العب شخصية حسن الصباح زي اللي في مسلسل الحشاشين وهي شخصية تاريخية تشدني من زمان منذ قراءتي عن جماعة الحشاشين وقلعة آلموت وأداء كريم عبد العزيز للشخصية جميل وواصل ببساطة".