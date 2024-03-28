نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد يبكي بسبب محمد سلام: "ربنا معاك.. ازاي متطلعش تدافع عننا وعن محمد أنور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الفنان بيومي فؤاد، سؤال للفنان محمد سلام بعد عرض صورة له ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامي اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، وحاول كتم البكاء قائلا: "ربنا معاك.. ولو هسأله هقوله أزاي متطلعش تدافع عننا وعن محمد أنور وهو ترشيحك وحقك عند ربنا".

وأضاف: "أنا صدقتك جدا في الفيديو وأنت قلت في الفيديو بتاعك لا نفاق ولا رياء وانا قلت وجهة نظري العبيطة عشان أنا راجل طيب مكنتش هتخسر حاجة لو طلعت تقول أنا مقدرش أروح ومش معنى أن محمد أنور قدر وراح يحصل معاه كده يا جماعة خصوصا أنك طلعت دافعت عن امير كرارة لما طلعت شائعة أنه مشاك من المسلسل بتاعه".

وتابع: "وطلعت دافعت عن أحمد الجنايني ليه مطلعتش تدافع عن محمد أنور مش عني وانا كنت كل يوم بسأل قبل وبعد الفيديو وده اللي كنت مستنيه منك ورزقك على الله والعمر واحد والرب واحد، لكل اللي شتموا وكل اللي فهمني غلط انا غلط بس رجال واطلع في كل برنامج اقول كده".