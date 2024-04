نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة 3.. تردد القنوات الناقلة لمسلسل جودر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد قناة ONE لعرض الحلقة الثالثة من مسلسل جودر والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر شاشات قناة ONE وON دراما وأبو ظبي.

تردد قنوات عرض مسلسل جودر



تردد قناة ONE على القمر الصناعي نايل سات

التردد 10864 12053

الاستقطاب أفقي رأسي

معدل الترميز 27500 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة ONE على القمر الصناعي عرب سات

التردد 12053

الاستقطاب أفقي رأسي

معدل الترميز 27500 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة تردد قناة ON داما التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD.

تردد قناة ON دراما على عرب سات

التردد 12379

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





تفاصيل مسلسل جودر



يعد مسلسل ياسر جلال من المسلسلات الأسطورية التي تدور أحداثه في إطار حكايات ألف ليلة وليلة ويواصل ياسر جلال وأبطال مسلسل جودر تصوير العمل بشكل مكثف بين عدد من اللوكيشنات المختلفة في مدينة الإنتاج الإعلامي والظهير الصحراوي بشبرا منت وأيضا دولة المغرب وعدد من الأماكن الخارجية.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالأجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.



قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.