المداح 4 الحلقة 19، حمادة هلال يبدأ رحلة البحث عن إرث جده

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:31 مساءً - شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" العديد من الأحداث المثيرة والغامضة، حيث تظهر الجنية تاج (يسرا اللوزي) دعمها لصابر المداح (حمادة هلال) وتخبره بضرورة الوصول إلى إرث جده، محذرة إياه من الجن قزح واتباعه، وتطالبه بالذهاب إلى هرم هوارة.

تخبر منال (دنيا عبد العزيز) شقيقتها رحاب (هبة مجدي) برغبتها في أن تتزوج من الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) ولكن رحاب ترفض بحجة أنها لا تزال في شهور العدة.

وتحاول مديرة شركة السوشيال ميديا كاسيا (مي سليم) إقناع الدكتور سامح (زوج هبة التي قتلت نفسها داخل السجن) بالعودة للعمل كبلوجر ونشر فيديوهات ضد صابر المداح لإثارة الرأي العام ضده.

يتعاون زين (محمد عز) مع طليق زوجته حسن سلام (خالد سرحان) للحصول على محتويات مقبرة ملكية عثروا عليها، ويطالبه زين بالعثور على طفل صغير بصفات معينة لذبحه وأخذ دمائه لكي تفتح لهم المقبرة.

في الوقت نفسه تظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) لعز ابن صابر المداح، مما يثير قلق صابر على ابنه.

ترسل منال رسالة مجهولة لطليقها حسن تخبره بمكان مهجور يملكه زوجها زين وتطلب منه سرقة محتوياته الأثرية، لكنه يرفض خوفا من أن تكون مكيدة بينها وبين زوجها ضده.

يذهب صابر المداح إلى المعبد هرم هوارة بناء على طلب الجنية تاج، لكن سيارته تتعطل ويظهر له عبدالرحيم حسن ليروي له قصة (الصقر والـ3 يمامات) وهي تتعلق بورث جده ويطالبه بمساعدة الناس، مما يثير غضب الجن قزح (فتحي عبد الوهاب).. فهل تكون هذه هي رموز البحث عن الإرث، هذا ما ستكشفه الحلقة الجديدة.

مواعيد عرض المسلسل

ويعرض مسلسل "المداح أسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

فريق عمل المداح

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.