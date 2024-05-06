انت الأن تتابع خبر هذا البرج الفقير سيصبح ملياردير وسيودع أيام الفقر للأبد.. ملكة الفلك عبير فؤاد تكشف هوية ملك الأبراج الأكثر حظاً قبل عيد الأضحى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرون عما تخبئه الأبراج سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي أو العاطفي. ومن هنا، نوضح معًا أبرز توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد على كافة الأصعدة، وفقاً لمسار الشمس وحركة النجوم والكواكب.

وتوقعت الفلكية المصرية عبير فؤاد يحصل برج الجدي على رزق كثير وثروة مالية كبيرة مع فرص لزيادة الدخل والحصول على مكافآت مالية ضخمة.

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن البرج الأكثر حظاً قبل عيد الاضحى هو برج الجدي نظراً لأن كوكب المشتري يستمر في جلب الحظ له وفق قولها.