جننى جوزك بجمالك.. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل قبل النوم على هذه المنطقة في جسمك الكل هينبهر بجمالك جربيها حالا ومش هتندمي

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رياض - احمد صلاح - الشعر هو تاج المرأة وسر جمالها، لذلك تحرص على سيدة على العناية بشعرها والحفاظ عليه جميل طوال الوقت، لكنها تنفق أموال طائلة للقيام بذلك من خلال استخدام مستحضرات التجميل المكلفة، اليوم سوف نقدم وصفة طبيعية تساعد في حل كل مشاكل الشعر غير مكلفة وليس لها أي آثار جانبية ضارة.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

وصفة زيت الزيتون والقرنفل معتمدة منذ القدم لما لها من فاعلية مذهلة للشعر

المكونات

كوب زيت الزيتون.

عشر عيدان قرنفل.

وعاء زجاجي محكمة الغلق.

طريقة التحضير

توضع عيدان القرنفل وزيت الزيتون في زجاجة ويتم قفل الزجاجة جيدا.

توضع الزجاجة في درجة حرارة الغرفة في مكان مظلم بعد رجها جيدا.

يجب رج الزجاجة يوميًا لتمتزج المكونات وتترك الزجاجة لمدة أسبوع أو أسبوعين ويتم استخدامها وتوضع في مكان مظلم مرة أخرى.

مدة صلاحية هذه الوصفة تستمر أربع شهور فقط.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

وصفة زيت الزيتون والقرنفل لها عدد من الفوائد التي لا يمكن حصرها للشهر ومنها

الشيب المبكر

مشكلة يعانى منها الكثيرون وتعطيهم مظهر أكبر من سنهم، لكن وصفة زيت الزيتون والقرنفل تحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقضي على الجذور الحرة التي تجعل الشعر أبيض وتجعل الإنسان شاب لفترة أطول.

شعر صحي

يساعد زيت الزيتون والقرنفل في الحصول على شعر أطول وصحة وقوى لأن تلك الوصفة غنية بالكثير من العناصر المغذية للشعر مثل الحديد والأحماض الدهنية والصوديوم والبوتاسيوم .

تساقط الشعر

الاوجينول المتوافر بكثرة في القرنفل يحفز الدورة الدموية بالشعر وتمنع تساقطه.

هيشان الشعر

يحتوى زيت الزيتون على حمض الأوليك وغيره من المكونات التي تعمل على ترطيب الشعر ويمنع هيشانه، كما يساعد في علاج مشكلة تقصف الشعر.