لأول مرة : دولة عظمى تزف مفاجأة سارة ستسعد اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء، أنها ستقدم منحة مالية لليمن، كمساعدات إنسانية، عقب فشل اجتماع كبار المانحين.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان مقتضب، أن الولايات المتحدة ستقدم “ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني”.

وأوضح البيان: “وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأمريكية للاستجابة الإنسانية في اليمن إلى ما يقرب من 5.9 مليار دولار منذ بدء الصراع في سبتمبر 2014. من الرعاية الصحية إلى المياه الصالحة للشرب، نحن ملتزمون بمساعدة هؤلاء المحتاجين”.

وأمس الثلاثاء، انتهى الاجتماع السادس رفيع المستوى لكبار المانحين في بروكسل، بشأن الملف الإنساني في اليمن، إلى توفير ما يمثل ربع التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2024.

ولم يخرج الاجتماع إلا بما يزيد قليلاً عن 735 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية لليمن التي تتطلب 2.7 مليار دولار؛ ما يمثل تهديدًا لأرواح ملايين من اليمنيين الذين يعيشون على المعونات الإغاثية الدولية من غذاء وتطبيب. وفقا لتقارير أممية.