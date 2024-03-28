نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد لـ "حبر سري": "احنا بتوع فلوس بروح السعودية اشتغل وباخد فلوس.. الفنان المصري محبوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه فنان مصري يشارك بأعمال في السعودية من أجل الحصول على مقابل مادي، قائلا: "احنا بنروح السعودية عشان نشتغل ونأخد فلوس واعتذر عن مقولة أننا مش بتوع فلوس وهي مضيقاهم قوي واحنا بتوع فلوس اشتغل وباخد فلوس".

وأوضح بيومي فؤاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان الكوميديان يعاني من توتر وقلق وهذا يحتاج إلى مقابل ولا يعمل أحد دون مقابل، مضيفا: "الفنان المصري محبوب ودي نعمة من ربنا عشان كده بيشيلوا أول جملة ليا في الفيديو وأنا فنان مصري وليا الشرف ويسيبوا اللي يهين".

ووجه بيومي فؤاد رسالة إلى جمهوره: "كل اللي حبوا بيومي وقدروا فني وموهبتي أنتم فوق دماغي ومن بعد الحلقة زعلانين مني اجيلكم لبيوتكم والفنان من غير جمهور ولا حاجة مع احترامي للنقاد وهو اللي بيطلع سابع سماء وينزل سابع ارض".