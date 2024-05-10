روبي تتصدر ترند X قبل ٢٤ ساعة من إصدار «الليلة حلوة»

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة روبي الترند الأول على موقع التدوينات القصيرة X «تويتر سابقا» قبل 24 ساعة من إصدارها كليبها الجديد «الليلة حلوة» على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع كليب روبي والإطلالات المميزة التي ظهرت بها في الكليب الجديد وشبها البعض بسعاد حسني الجيل الحالي.

تفاصيل اغنية الليلة حلوة

وكانت النجمة روبي أطلقت أمس كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب كأول أغنياتها الصيفية لهذا العام وهي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

وصورت النجمة روبي فيديو كليب الأغنية في لبنان خلال الفترة الماضية، ويعد الكليب هو أول إنتاج مشترك بين شركة التوزيع فيرال ويف واسلام صيام.