نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طفلة تسأل: كيف دخل إبيلس الجنة ليوسوس لآدم؟.. وعلي جمعة يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علي جمعة يكشف كيف يكون الحوار بين أهل الجنة وأهل النار أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول كيفية دخول إبيلس إبليس الجنة لكى يوسوس لسيدنا آدم وزوجته وقد طرده الله سبحانه وتعالى؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الجمعة: "هو مدخلش الجنة، انتى عارفة دلوقتى وسائل التواصل الاجتماعى، واحد موجود فى امريكا وانتى هنا ينفع تعملوا شات ينفع، حاجات زى كده لكن الوسوسة ممكن تكون عن طريق الاتصال ".

وأضاف: "رينا سبحانه وتعالى، هو خالق الكون عالم الغيب وعنده اشياء كثيرة جدا من هذا القبل، وقدرنا نفهما حتى موجودة فى القرآن الكريم، الخوار بين أهل الجنة والنار هيتم ازاى، ممكن يكون عن طريق الستالايت والشاشات، ربنا علم البشر يخترعوا ده إزاى أومال القدرة الإلهية هتكون ازاى".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.