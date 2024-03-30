نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 4.. نور تتقرب إلى سالم للوصول لجودر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الرابعة مسلسل جودر ذهاب سالم إلى الحانة ويطلب سالم "وليد فواز" يطلب مقابلة الراقصة حسناء "نور" بعد أن شاهدها ترقص، وقالت له لا يمكن ترتبط بشخص يأخذ مصروفه من شقيقه الأصغر ويطلب سالم من والده عمر المصري "محمود البزاوي" أن يعيد قسمة الأموال بينهما ويصطدمان.

وتقنع فاطمة والدة جودر "وفاء عامر" والدة عمر المصري بزواج جودر قبل أشقائه الأكبر وأن هذا أمر طبيعي، وفي هذه الحالة أشقائه الأكبر سيطلبون الزواج أيضًا.

شهريار يغفل فى نفس الوقت التى تروي له شهرزاد حدوتة "جودر ابن عمر المصري" وبعد أن تأكدت أنه نام، تظهر الخنجر الذي أحضرته لها شقيقتها دنيا زاد لتحاول التخلص من شهريار.

قصة مسلسل جودر





تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.