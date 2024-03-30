نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ريهام سعيد تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الإعلامية ريهام سعيد، تريند محركات بحث جوجل، نظرا لكشف الفنانة ريم البارودي عن كواليس خلافهما في الماضي.

وكواليس استضافتها في برنامج "صبايا الشمس"، تحت عنوان حلقة عودة الصداقة بينها وبين مقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد.

وقالت ريم البارودي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع عبر قناة النهار: "أنا مش محتاجة أطلع في حلقة بعد 60 يوم من وفاة أبويا ولا محتاجة فلوس، لكن قبلت بعد حضورها عزاء والدي".

ريم البارودي:"ريهام سعيد وعدتني بحلقة تريند... وطبعا دخلنا في شجرة"

وأضافت: "هي مذيعة شاطرة ولا تعتمد على الإعداد أو إسكريبت، ووعدتني بحلقة تريند، وطبعا دخلنا في شجرة ولا شوفنا التريند".

وتابعت: "أول ما بدأنا نصور لقيت نفسي متهمة وفتحت مواضيع وقالت إنت شتمتيني، والشخص الذي استعانت به كشاهد، وحصلت على حكم سنة عليه، تهربت من ذكر اسمه".

وأشارت: "ساعة عرض الحلقة كنت مسافرة خارج مصر، وقلت لها إني مش هشوف الحلقة، وساعة عرض اللقاء نشرت بوست علشاني صورة كلب مطلع لسانه، وتجاهلتها تماما وقلت عند الله تجتمع الخصوم".

وواصلت: "مكنتش عارفة إنهم بيصوروا، ودخنت على أساس إننا في راحلة".



آخر أعمال ريم البارودي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم البارودي هو مشاركتها في حكاية بنات السباعي إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وحكاية بنات السباعي البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشوربجي،من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

