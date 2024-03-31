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وزيرة الثقافة في جولة مفاجئة باستديو مصر لتفقد بلاتوهات التصوير وتوجه بإحالة عدد من العاملين للتحقيق

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بجولة تفقدية مفاجئة لاستوديو مصر، التابع للشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، للوقوف على حال الاستوديو، وتجهيزات الحماية المدنية به، ومتابعة سير العمل باستديوهاته الملحقة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.

حيث اشتملت الزيارة على تفقد "بلاتوهات 1،2،3"، إضافة إلى "الحارة الشعبية"، والجاري تصوير أحد الأعمال الرمضانية بها، والأرض الفضاء المحيطة بالاستوديو.

وخلال الزيارة، أحالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عددًا من العاملين بالاستوديو  إلى التحقيق، ووجهت بسرعة رفع كافة المخلفات والديكورات المتهالكة، والتي لا تستخدم في تصوير الأعمال السينمائية أو التليفزيونية، على الفور، وذلك لحماية الاستديو، كما وجهت بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة بلاتوهات الاستوديو. 

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وزيرة الثقافة في جولة مفاجئة باستديو مصر لتفقد بلاتوهات التصوير وتوجه بإحالة عدد من العاملين للتحقيق 
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وزيرة الثقافة في جولة مفاجئة باستديو مصر لتفقد بلاتوهات التصوير وتوجه بإحالة عدد من العاملين للتحقيق 
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وزيرة الثقافة في جولة مفاجئة باستديو مصر لتفقد بلاتوهات التصوير وتوجه بإحالة عدد من العاملين للتحقيق 
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وزيرة الثقافة في جولة مفاجئة باستديو مصر لتفقد بلاتوهات التصوير وتوجه بإحالة عدد من العاملين للتحقيق 
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وزيرة الثقافة في جولة مفاجئة باستديو مصر لتفقد بلاتوهات التصوير وتوجه بإحالة عدد من العاملين للتحقيق 
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نبذة عن استوديو مصر 

يُذكر أن استوديو مصر، مُقام على مساحة كبيرة من الأرض، تضم أكثر من بلاتوه للتصوير، وورش للديكور، وغرف للممثلين، ومخازن للملابس، ومعدات التصوير السينمائي، وأُنتج به العديد من الأعمال التي تُمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

مريم الجابري

مريم الجابري

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