نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد الكدواني يكشف كواليس فيلم "تراب الماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان ماجد الكدواني في خطف قلوب الجمهور، من خلال أحدث ظهور له ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب.



وقال: "بعد ما عملت فيلم تراب الماس، وفوجئنا بتأثرنا بالشخصية، وحسيت إن الشخصية لبستني ومراتي وابني بعد الفيلم بسنة قالولي أنت مش أنت ولازم تروح لطبيب نفسي".

وأضاف: "مروان حامد نفسه قال لي أنت مش ماجد اللي أعرفه ولازم تروح لطبيب نفسي، فعلا أنا كنت اتغيرت بعد لما حبيت الشخصية في فيلم تراب الماس ولبستني ".

وتابع:ً" تمكنت مني وغذت جوايا حاجات بتغير الإنسان ومروان حامد قال لي عن الشخصية دي الموت على المحرمة إنه كل إنسان فينا جواه حتة عايز يعمل كل اللي نفس فيه من غير حساب ولا تأنيب ضمير ولا جلد ذات ولا خوف من عقاب ولا لوم ولا حسابات لقيم".

واضاف: “أنا كنت واصل لمرحلة غضب مريع وأشوط حاجات برجلي وطاقة غريبة جوايا، فلما روحت للدكتور قال لي إذا كان فيه شخصية دخلتك وحبيتها بتفضل في العقل الباطن عندك، وأخدت كورس لطيف وابتديت أهدى من غير أدوية خالص، وبعدها بفترة حصل موقف غضبت غضب انفجاري بسبب حالة خاصة جدا في البيت ”.

واختتم:"حاجة ضاعت مني ومش لاقيها قلبت معايا بهستيريا مراتي وقتها قالتلي كلم الدكتور بقى أسأله إيه اللي بيحصل فقال لي الشخصية تحول لملف مقفول ممكن يتفتح وطمنهم في البيت وقال لهم عندي شخصية وليد سلطان اللي في فيلم الماس ساعة يروح وساعة يجي".

تعرف على الجانب الآخر لشخصية ماجد الكدواني



وواصل:"أنا مش طيب أوي على فكرة، كلنا شوفنا مشاكل وعدينا بمصاعب كتير وكتر الأوقات اللي غضبت وتمردت فيها سببت لي في مشاكل فاقتنعت بالإيمان وتسليم أمري لله وأي حاجة أقول حسبي الله ونعم الوكيل أوكله في أي حاجة ويشيل هو، وفعلا بعد تمردي تحولت لكدواني آخر زي اللي ربنا خلقه لإنه أمتع وأبسط وألطف".