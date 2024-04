نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلينا جوميز تدعم ستيف مارتن في عرض فيلمه الوثائقي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت النجم سيلينا جوميز حاضرة ضمن ضيوف العرض الخاص للفيلم الوثائقي الجديد للنجم ستيف مارتن في مدينة نيويورك.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور جوميز للعرض الخاص للفيلم الجديد، الذي كان حضورها له دعمًا منها لزميلها في بطولة مسلسل Only Murders in the Building.

وتم الإعلان رسميًا عن ضم نجم هوليوود القدير يوجين ليفي، لأبطال الموسم المقبل من مسلسل الكوميديا الناجح Only Murders In The Building.

ووفق ديلي ميل، النجم القدير سيشارك في بطولة المسلسل الذي تأتي ضمن أبطاله النجمة الكبيرة سيلينا جوميز.

وكانت النجمة سيلينا جوميز حاضرة ضمن ضيوف أحد الحفلات الخيرية التي أقيمت لصالح التوعية بالصحة العقلية في لوس أنجلوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الحضور المميز لجوميز، التي ظهرت بمجموعة إطلالات أنيقة ضمن الحفل الذي أقيم بعنوان Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health.

علاقة عاطفية جديدة بين مشاهير هوليوود

ترددت أنباء قوية عن دخول الثنائي زين مالك وسيلينا ويليامز، في علاقة عاطفية بعد أن شوهد الثنائي في أمسية سرية جمعت بينهما.

ووفق صحيفة ديلي ميل، العلاقة العاطفية للثنائي، ستعيد زين مالك للواجهة بين نجوم هوليوود بعد فترة غياب طويلة، كما أنه لن يكون النجم الأول الذي ترتبط به سيلينا جوميز.

البحث عن حبيب جديد

يأتي ذلك بعد أن ودعت النجمة سيلينا جوميز ماضيها المأساوي الخاص بالعلاقات العاطفية الفاشلة، وتتطلع الآن للمستقبل، حسب مصادر مقربة منها.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن سيلينا الآن منفتحة للدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد مرور 5 سنوات على أكبر صدمة عاطفية تعرضت لها في حياتها.