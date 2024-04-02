ماجد الكدواني في برنامج ”بيج تايم بودكاست”: كريم عبد العزيز صديقي من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 12:31 مساءً - حل النجم الكبير ماجد الكدواني ضيفا مع الإعلامي عمرو أديب والنجمة أصالة، في برنامج "بيج تايم بودكاست"، كاشفاً بعض الأسرار من حياته.

وتحدث النجم ماجد الكدواني عن حبه الشديد للنجم كريم عبد العزيز والصداقة التي استمرت بينهما لمدة 24 عاماً، قائلاً: "من أنضف وأنقى الشخصيات التي لا مثيل لها بين البشر".

وتابع: "نتحدث في التليفون لمدة تترواح 8 ساعات فضفضة في كل شيء بدون ملل نتبادل الهموم وأسرارنا وكل شيء بعيدا عن العمل، إحنا نحب بعض على المستوى الشخصي لدرجة لا أحد يتخيلها، حتى دائما زوجتي تدعي لنا بأن ربنا يحفظنا من كل عين والشر والحسد".

وأردف: "لو كريم عبد العزيز خلع الحذاء في يوم من الأيام وضربني به هسامحه ومن المستحيل أن أغضب منه".