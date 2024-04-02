نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامز جلال يسخر من مصطفى شوبير: "انت عصفورة؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف رامز جلال حارسي المرمى مصطفى شوبير ومحمد أبو جبل في الحلقة 23 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

واستقبل رامز جلال حارس المرمى مصطفى شوبير في بداية الحلقة حيث فاجأه بخروجه من الشجرة ليعلق شوبير على استضافته في برنامج رامز يكون فيه المذيع قائلا: "رامز هيليق عليه كل حاجة".

وعلق رامز جلال على استضافته لمصطفى شوبير قائلا: "تاريخك بيبدأ من اللحظة ديه".

كما كشف حارس المرمى مصطفى شوبير عن حقيقة كونه السبب في انفرادات والده الإعلامية قائلا: في حاجات كتير بتحصل محدش بيعرف عنها حاجة".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.