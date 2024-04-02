نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد أبو جبل على تدخل كابتن شوبير في إنهاء صفقته مع النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل حارس المرمى محمد أبو جبل ومصطفى شوبير ضيوف الحلقة 23 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

واتهم رامز جلال شوبير بأنه السبب في إنهاء صفقة أبو جبل في الأهلي قائلا: "استعان بولي أمره عشان يبوظ صفقة أبو جبل".

وسأل رامز جلال حارس المرمى محمد أبو جبل قائلا: "كابتن شوبير اتدخل في الموضوع؟" ليرد مؤكدا أنه ليس له علاقة بإنهاء صفقة أبو جبل في الأهلي.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.