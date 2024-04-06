نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 11.. ياسر جلال يذهب إلى بحرية قارون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة 11 مسلسل جودر بوقوف الملك شهريار "ياسر جلال" بوقوفه بالسيف من أجل القيام الرسام الملكي بالقصر برسمه وتخبره شهرزاد بأن ذلك سيتعب شهريار، حيث يقوم الرسام بعمل لوحة للملك شهريار وهو يصارع أحد الأسود.

وتتدخل شهرذاد في الحوار وتبلغ الملك بأن القوة ليست في مصارعة الأسود ولكن القوة في البساطة مما جعلته يغير فكرة عن الصورة الجدارية العظيمة.

جودر يذهب إلى بحيرة قارون

وبدأت حكاية جودر شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل جودر، العديد من الأحداث، وبدأت بحزن جودر "ياسر جلال" بسبب قلة الرزق، وقرر أن يستجيب إلى كلام الصياد الذى نصحه بالذهاب إلى بحيرة قارون وسيجد الكثير من السمك ليصطاده.

وقام "أحمد بدير" بوضع مخطط وهو الذي قام بإرسال الصياد له في بداية الأمر بسبب أن جودر الأن مهيء لفك الرصد الخاص بالكهف والذي يفتح الكنور الأربعة بعد أن أتم سن الأربعين.

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.