نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويجز يشيد بمهرجان العلمين ويوجه الشكر للمتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر مطرب الراب ويجز عن سعادته لمشاركته للمرة الثانية على التوالي في مهرجان العلمين في دورته الثانية، وقام بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لثقتها ودعمها للفن المصري، مشيرًا إلى أن المتحدة “أحدثت طفرة” في مهرجان العلمين، الذي أصبح يضاهي المهرجانات العالمية.

ووعد ويجز الجمهور بالعديد من المفاجأت خلال الحفل المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.



نبذة عن مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين والذي يحمل شعار "العالم علمين"، حيث أعلنت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية إقامة النسخة الثانية منه هذا العام في الفترة، مابين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

يعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بتطوير مدينة العلمين الجديدة وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية مميزة.

ويهدف المهرجان إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين

يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية

أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".