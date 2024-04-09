نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 14.. جوهرة تلجأ للسحر وعبد الأحد يكشف سر البومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر مسلسل جودر بدأ جودر المذاكرة والتعلم على يد الشيخ عبد الأحد في المغرب، وتنصدم جوهرة "تارا عماد" وتخبر خادمتها بما قاله له وتخبرها بإنها لن تتركه.

ويكشف الشيخ عبد الأحد لجودر حقيقة البومة التي تراقبه طوال الوقت وينكشف لهما أنه الجن داهش الذي سخرته شواهي "نور" لمراقبة وجودر منذ طفولته، ولكنه رفض أن يقول لهما من هي.

وخلال أحداث الحلقة شعرت شروق بالتعب ودخلت لها والدتها وفاطمة والدة جودر، وتأكدوا من حملها ليسعدوا جميعهم، ومازال جودر في المغرب يتعلم علم الروحانيات و الصيام الروحانى من أجل فك الرصد و الوصول للكنوز الأربعة على يد الشيخ عبد الأحد.

وتلجأ جوهرة إلى السحر لوقوع جودر في حبها وتخبر خادمتها بإنها وضعت منوم لكل من في القصر، وتقوم بعمل الطقوس.

وتدخل شهرزاد إلى غرفة شهريار من أجل أن يسامحها ويطلب منها أن تصنع له الطعام بيدها حتى يسامحها.

قصة مسلسل جودر







تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.





أبطال مسلسل جودر







مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

