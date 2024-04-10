نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. إيساف يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان إيساف على معايدة جمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث شارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" أهلًا أهلًا بالعيد كل سنة وكلكم بخير".



تعليقات الجمهور على منشور إيساف



وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، عيد سعيد، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إيساف



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيساف أغنية عياط الروح، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية عياط الروح

عمرك حسيت بمرارة ويأس

جربت الضيقة وكسر النفس

طيب ضيعت سنين عمرك

مع ناس لا بترحم ولا بتحس

جربت تعيش بين تل جروح

قلبك مخنوق مش راضى يبوح

بتموت وعينك لسه بتضحك

جربت ف مره عياط الروح

بضحك وأنا الموجوع

وقلبى كله دموع



صابر بقالى سنين

والصبر طعمه حزين

والدنيا مبترضيش

أنا عايش الحياة مضطر

مشفتش منها حاجه تسر

فشلت أساير الموجه

بعوم عكس اتجاه البر

عمرك حسيت بالاستسلام

وانك تايه وسط الأيام

وحصاد أيامك ولا حاجه

محكوم على حلمك بالإعدام

جربت تهون على أغلى ما ليك

وتعيش بين ناس مش لايقه عليك

جربت ف يوم تكره طيبتك

