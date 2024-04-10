نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. إنجي المقدم تهنئ جمهورها بمناسبة حلول عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إنجي المقدم على معايدة جمهورها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، من خلال مشاركتها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت فيها وهي مرتدية بلوزة خضراء،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"عيد سعيد أخضر عليكم وعلى كل حبايبكم".



تعليقات الجمهور على منشور إنجي المقدم

وفور من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وانتي بخير وصحه وسلامه يارب العالمين، عيد سعيد، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إنجي المقدم



ويذكر آخر أعمال إنجي المقدم فيلم" كاملة "، والذي حاز على إعجاب الجمهور، وضم الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم، سلوي عثمان، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام،ويناقش فيلم كاملة عدد من القضايا مثل التحرش والعذرية وختان الإناث، وما النتيجة التي تعود على الفتيات اللاتي يمرون بهذه المشكلات.



آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم ظهورها كضيفة شرف بمسلسل "حرب" الذي عرض عام 2023، كما شاركت قبله في فيلم "11:11" من إخراج كريم أبو زيد، وبطولة إياد نصار، غادة عادل، عمر الشناوي، ونور إيهاب وغيرهم.

