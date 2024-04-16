نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الحلفاوي يكشف عن سبب غياب والده من الساحة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المخرج خالد الحلفاوي، وكشف سبب غياب والده الفنان نبيل الحلفاوي، عن الأعمال الفنية لفترات كبيرة ومتباعدة ووجود وقت كبير بين كل عمل وآخر، يقدمه نبيل الحلفاوي.

وقال خالد الحلفاوي في تصريحات صحفية: والدي الفنان نبيل الحلفاوي بيغيب كتير عن الساحة الفنية، لأنه عنده حاجة يارب تبقى عندي وعند أي فنان في الدنيا، إنه لم يتحول لـ دكان تمثيل، لسة عنده روح الهواة، هو بيحب التمثيل، وعشان ينزل من بيته ويصور حاجة لازم يبقى الدور مكيفه، ولما مش بيلاقي ورق حلو بيفضل إنه ميشتغلش خالص، وطبيعي إن مش كل سنة بيجيله دور يمزجه، فـ بيقعد.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كان مسلسل القاهرة كابول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2021، وشارك في بطولته كل من الفنان طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، إسراء رخا، أحلام الجريتلي، وغيرهم، والعمل من إخراج حسام علي، كما ظهر نبيل الحلفاوي كضيف شرف في فيلم تسليم أهالي، الذي عرض في عام 2022.

آخر أعمال خالد الحلفاوي

يذكر أن آخر أعمال خالد الحلفاوي، أنه شارك في موسم رمضان الماضي لعام 2024، من خلال مسلسل كامل العدد، الذي شارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، والعمل من تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.



وتدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 في إطار اجتماعي لايت مع تطور الأحداث الجديدة التي يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023.