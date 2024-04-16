نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر تهنئ نادي الزمالك بعد فوزه على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة آيتن عامر نادي الزمالك بالفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة 2/1 للنادي الزمالك بعد المباراة التي أقيمت مساء اليوم.





وكتبت آيتن عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات "إكس" تويتر سابقًا، "الف مبروك لنادى الزمالك ولازم نشوف حل فى سيف الجيزيري دة يا جماعه”.









أعمال آيتن عامر في رمضان 2024





شاركت الفنانة آيتن عامر في السباق الرمضاني 2024 بعملين وهما "جودر"، و"زوجة واحدة لا تكفي".









أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي



وضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، أحمد إيراج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رشيد وزوجته هيلة ويديرا مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص رشيد لم يكن أحد يتوقعها.





تفاصيل مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تدور أحداثه في إطار درامي حول "رشيد" الذي يعيش مع زوجته "هيلة" وبناتهم الثلاثة حياة مثالية،ويديرون مدرسة مختلطة ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص "رشيد" لم يكن أحد يتوقعها، ويشارك ببطولة المسلسل هدى حسين،سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي





أحدث أعمال آيتن عامر

تصور أيتن فيلم "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر، كما تنتظر عرض فيلم "الجنينة" مع بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، محمد ثروث، أحمد فتحي، تأليف أحمد أنور وجمايكا، إخراج معتز حسام، وتظهر أيضا ضيفة شرف فى فيلم بلوموندو الذي يعرض حاليا في السينما للنجم حسن الرداد.







