انت الأن تتابع خبر هنا الزاهد تتحدث عن أعمالها الفنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بعد كشفها عن أسماء النجوم الذين توجد بينها وبينهم كيمياء في التمثيل من دون أن تذكر اسم طليقها الفنان أحمد فهمي رغم تقديمها معه أعمالاً فنية عدة كان آخرها فيلم "مستر X"، الذي عُرض العام الماضي.



وقالت هنا: "الكيمياء الرومانسية مع تامر حسني، واللذاذة والشقاوة أحمد السعدني، والكوميديا مع هشام ماجد".



الجدير بالذكر أن هنا الزاهد تعكف حالياً على الانتهاء من تصوير فيلم "ري ستارت"، الذي تشارك فيه مع الفنان تامر حسني، في ثاني تعاون بينهما، والمقرر عرضه خلال الصيف المقبل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



من ناحية أخرى، يُعرض حالياً لهنا الزاهد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي تشارك في بطولته مع هشام ماجد، وقد عُرض العمل ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وهو بطولة: محمد ثروت وشيماء سيف والطفل جان رامز، ودخل في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات اليومية في تاريخ السينما المصرية، حيث احتل المركز الخامس بـ 7.09 مليون جنيه في يوم واحد.



وحقق فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" منذ عرضه ما يقرب من 30 مليون جنيه في ستة أيام عرض، ويواصل العمل تحقيق أرقام قياسية في شباك تذاكر دور السينما .