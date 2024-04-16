في تركيا.. تعرف على تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا في تركيا، من المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

حفل شيرين عبد الوهاب في تركيا

وتحيي شيرين عبد الوهاب حفلها بأسطنول بدولة تركيا، إذ نشرت الهيئة المنظمة للحفل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بوستر الحفل معلقة: "انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة شيرين عبد الوهاب في أسطنبول يوم 3 أغسطس.. صيف 2024".



أخر أعمال شيرين عبد الوهاب



ويذكر أن آخر أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب أغنية" الدهب "، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أغنية "الدهب" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين،وتوزيع الموسيقي توما.





وتقول كلمات الأغنية

: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا".