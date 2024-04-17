نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مالك يشارك مي عمر بطولة مسلسلها الجديد والعرض على شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت مي عمر، على تقديم مسلسل جديد يُعرض على "شاهد" بعنوان "ورد على فل وياسمين"، والنجم أحمد مالك سوف يشارك مي بطولة العمل، ليسجل التعاون الثاني الذي يجمعهما بعد نسل الأغراب.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، حققت مي عمر مؤخرًا ردود أفعال واسعة بعد نجاح مسلسلها نعمة الأفوكاتو، الذي نافست به في سباق دراما رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، سلوى عثمان، كمال أبو رية، طارق النهري، سامي مغاوري، ولبنى ونس، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وظهرت مي عمر خلال العمل بشخصية المحامية نعمة أبو علب، والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، فيما قدم أحمد زاهر دور طليقها.

أحدث أعمال مي عمر في السينما

تنتظر مي عمر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال الفترة المقبلة، والعمل يجمعها بـ هشام ماجد، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي حول عدد من قصص الحب التي تنشأ بين الشباب عبر الإنترنت في يوم واحد، والفيلم يضم عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، أسماء جلال، خالد أنور، ومايان السيد، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

اخر اعمال مي عمر

واخر اعمال مي عمر هو مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، ميمي جمال، مراد مكرم، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وينتمي إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

آخر أعمال أحمد مالك

وكان آخر أعمال أحمد مالك فى السينما، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات في 2022، وحصد إيرادات 120 مليون جنيه، تم اختيار مالك في يناير الماضي، من دار Dior للأزياء، كأول سفير عربي لأزيائها وعطورها في الشرق الأوسط، حيث ظهر ببدلة رمادية من الكوليكشن الجديدة لـ Dior Winter 2024، خلال الفاشون شو لمصمم بيت أزياء ديور، كيم جونز.